香取慎吾が主演を務め、志尊淳が共演するドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第4話（30日放送）に、奥智哉が出演することが決定した。主人公・一平の青年期を演じる。【写真】香取慎吾演じる“最低男”一平の学生時代を熱演する奥智哉本作は、選挙当選のためにイメージアップを狙い、シングルファーザーの義弟・小原正助（志尊）とその子どもたちと暮らすことになった主人公