タレントの有村藍里が28日にインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】有村藍里＆有村架純の姉妹ショット2人そろって浴衣姿も（4枚）有村は「この度、肌質改善サロン「Une limit」公式アンバサダーに就任させていただきました」と報告。「Une limit代官山店限定で私が監修させていただいた期間限定コラボメニューのフェイシャルトリートメントの提供も本日から開始しております」と