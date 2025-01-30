ABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』の公式インスタグラムが30日までに更新され、元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空の最新ショットを公開。ファンから反響が寄せられた。【写真】辻希美の17歳娘、イケメン男子との投稿に衝撃「めっちゃキュンキュン」「美男美女」（5枚）先月26日に芸能事務所「LUV」所属を発表し、新設のYoutubeチャンネル「希空ちゃんネル」にて“完全顔出し”姿を披