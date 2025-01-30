上川隆也が主演するドラマ『問題物件』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第3話が29日に放送され、恵美子（内田理央）による推理の誤りを指摘した犬頭（上川）の言葉に、ネット上には「言い方がかわいいのだがww」「ズルい」「じわじわくるwww」といった声が集まった。【写真】凛々しい表情の犬頭（上川隆也）『問題物件』第3話場面カット本作は大倉崇裕の小説『問題物件』『天使の棲む部屋 問題物件』（いずれも光文社）を実