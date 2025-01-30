巨人の育成ドラフト１位・坂本達也捕手（２２）＝富士大＝が２９日、“小林塾”に電撃入門した。Ｇ球場で行われた合同自主トレで小林誠司捕手（３５）にアドバイスを求め「ブルペンや試合でどういう意識でキャッチングしているのか」など、熟練のテクニックを吸収した。ブルペンでは高梨の捕手役を務めて３０球。「上手です。キャッチングがうまい」とベテラン左腕から褒められたが、意欲は尽きなかった。終了後は横で球を受け