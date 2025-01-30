他人とのかかわりの中で、言動一つで人間関係が大きく変わることがあります。今回は、周りに敬遠されるNG行動を紹介します。【配慮を欠いた選択】自己中心的な言動は、人間関係の崩壊に繋がるかもしれません。ある行動を取る前に、その影響性についてじっくり考えることが大切です。【信頼の喪失】相手からの信頼を失う行動は控えるべきでしょう。一度失われた信頼を取り戻すことは困難なものです。【気持ちを考慮しない】相手の気