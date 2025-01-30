風俗店として使う部屋を借りるため、保険証などを偽造した疑いで男が逮捕された。荒田直人容疑者（33）や庄司悠馬容疑者（26）、田辺祥計容疑者（60）の3人は、東京・中央区にあるマンションの一室を借りるため、偽造した健康保険証を使って賃貸契約を結び、不正な利益を得た疑いが持たれています。警視庁によると、居住目的で借りた部屋は実際には違法な風俗店として利用され、入居審査が通るよう大手企業の社員などを装い保険証