パレスチナ難民を支援している国連機関の活動を禁止するイスラエルの法律が施行されます。一方、日本人スタッフは医療は継続させなければいけないと訴えています。イスラエルは、パレスチナ難民を支援するUNRWAが、イスラム組織ハマスと関係があると主張し、国内での活動を禁止する法律を30日に施行します。一方でUNRWAの清田保健局長は、パレスチナ自治区ガザでは2024年、600万件の医療を提供していて市民にとって必要だと訴えま