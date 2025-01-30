アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設で、国は軟弱地盤を固めるため、くいを打つ工事に着手しました。29日午後3時ごろ、名護市辺野古の大浦湾にある軟弱地盤が見つかった海域で、地盤を固めるためのくいを打つ作業が始まりました。くい打ちはパイプに砂を流し込み「砂くい」をつくる方法で行われ、国は合計7万1000本を海底に打ち込む計画です。沖縄県の玉城知事は「国内に前例のない工事であり、難工事となることが