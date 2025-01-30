アメリカ軍普天間基地の沖縄・名護市辺野古への移設を巡り、政府は海底の軟弱地盤の改良に向けた杭の打ち込みを開始しました。政府は、大浦湾で見つかった軟弱地盤の改良工事のため、約7万本の砂杭を海底に打ち込む計画で、29日午後3時頃、大型作業船から海中に向かって杭が打ち込まれていきました。県は、軟弱地盤の海面からの深さが90メートルに達する地点の調査が不十分と指摘していますが、政府は「70メートルより深いところは