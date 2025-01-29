逆境に立ち向かい愛と人生を取り戻す女性を描いたイ・ビョンフン監督の韓国時代劇『オクニョ 運命の女（ひと）』が、明日1月30日（木）よりBS日テレで放送スタート。【関連記事】BSで放送予定の韓国ドラマ《無料放送》韓国時代劇『オクニョ 運命の女（ひと）』がBS放送『オクニョ 運命の女（ひと）』は逆境を乗り越え、力強く運命を切り開いていくサクセスストーリー！自分の夢のため、愛する人のため、そして苦しむ民のため、数々