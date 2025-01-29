フランスのテレビ史上、歴代3位の視聴者数を獲得した大ヒットドラマ『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』の最新シーズン4が、2月2日（日）より、ミステリーチャンネル独占日本初放送となる。【関連記事】【ミステリーチャンネル 2月ラインナップ】『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン4や『シャーロック・ホームズの冒険』も 『アストリッドとラファエル』を超える人気ドラマ日本では“ギフテッド”