『愛を耕すひと』の公開を来月に控え、主演のマッツ・ミケルセンより日本の観客に向けて特別メッセージ映像が到着！マッツは、日本での公開がバレンタインデーであることに触れ、「これは〈愛についての物語〉です」とアピールした。【関連記事】マッツ・ミケルセン主演『愛を耕すひと』心も身体も温まるコラボ商品が続々発売決定 マッツ・ミケルセンからのメッセージ王宮を舞台にしたラブストーリー『ロイヤル・アフェア