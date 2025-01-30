トナリゾートは、ニセコエリアにIoT技術を活用した次世代型スマートホテル「HOTEL LOGIN NISEKO」を2月1日にグランドオープンする。客室はツインルームのみの全13室。鍵が不要なスマートロックを採用し、備え付けのタブレットを使えば、照明やエアコン、テレビなどの操作が行える。防音仕様を取り入れたほか、一部客室には畳をしいた和モダンデザインを採用している。室内にはキッチンやレインシャワーを設置し、敷地内には専用駐