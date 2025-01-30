1月29日、大井競馬場で行われた11R・金盃（4歳上・ダ2600m）は、笹川翼騎乗の1番人気、キリンジ（牡5・大井・渡辺和雄）が快勝した。6馬身差の2着にミヤギザオウ（牡6・大井・森下淳平）、3着にヒーローコール（牡5・浦和・小久保智）が入った。勝ちタイムは2:49.8（良）。2番人気で御神本訓史騎乗、ヴィアメント（せん8・大井・藤田輝信）は、5着敗退。1着キリンジ笹川翼騎手「追い切りやJBCクラシックで跨らせていただいた