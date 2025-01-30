timeleszの3人体制で初となる全国アリーナツアーを収録した映像作品が、最新の『オリコン週間映像ランキング』で、映像3部門同時1位を獲得しました。『週間DVDランキング』『週間Blu-ray Discランキング』『週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング』の3部門で1位を獲得したのは、22日に発売された『We're timelesz LIVE TOUR 2024 episode0』です。本作は、2024年6月にスタートした全国アリーナツアーから、横浜アリーナ公演