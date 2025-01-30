アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）は、4会合ぶりに利下げを見送り政策金利を据え置きました。一方、パウエル議長は今後の利下げを求めていたトランプ大統領に関するコメントを控えました。FRBは、根強いインフレ圧力などを受け、4会合ぶりに利下げを見送り、政策金利を据え置きました。トランプ政権の政策がインフレを招くという見方もあるなか、今後の影響を見極める構えです。FRBパウエル議長「我々は引き続き、これ