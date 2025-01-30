大分県中津市の国道で今年1月、迷子になっていた5歳の男の子を保護した女性2人に対し、警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】真冬の国道…下着のまま裸足で走る5歳児を発見車で出勤途中の女性が異変察知とっさの判断で無事家族のもとへ 感謝状が贈られたのは、いずれも中津市の双葉ヶ丘幼稚園に勤務する中村由貴さん（37）と甲斐桃香さん（37）です。 1月16日午前8時前、中村さんは車を運転して出勤する途中、進行