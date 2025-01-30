［ダマスカス２９日ロイター］ - シリア暫定政府を主導する旧反体制派の主力組織「シャーム解放機構（ＨＴＳ）」は２９日、ＨＴＳの指導者アハマド・シャラア（通称ジャウラニ）氏がシリア暫定政権のトップに就任することを発表した。これに伴い、新たな立法評議会の設立権限が与えられる。ＨＴＳの作戦司令部報道官によると、シリア憲法は停止されるほか、現議会も解散となる。