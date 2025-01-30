◆フィギュアスケート▽国民スポーツ大会冬季大会第４日（２９日、ヘルスピア倉敷）成年女子ショートプログラム（ＳＰ）で、世界選手権（３月、米ボストン）代表の坂本花織（２４）＝兵庫＝が８０・４１点。国際スケート連盟（ＩＳＵ）非公認ながら、自己ベスト（８０・３２点）を上回り今季世界最高をマークした。４連覇がかかる世界選手権に向け、３０日のフリーで弾みをつける。成年男子は、ＳＰ１位の佐藤駿（２０）＝埼玉