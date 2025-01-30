ドジャースのアレックス・ベシア投手が年俸２２５万ドル（約３億５０００万円）で合意。２０２６年の３５５万ドルのオプションがつく、米各メディアが２９日（日本時間３０日）に伝えた。ベシアは２３５万ドルで申請したが、ドジャースの提示額は２０５万ドル。中間点での合意になった。２８歳のベシアは５年目の昨季６７試合に登板し５勝４敗５セーブ、１３ホールド、防御率１・７６で地区優勝に貢献。肋間筋の負傷でリーグ