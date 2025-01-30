アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は29日、金融政策を決定する会合を開き、利下げをいったん停止することを決めました。政策金利の据え置きは4会合ぶりです。FRBは29日、トランプ政権が発足して以降、初となる金融政策を決定する会合で、4会合ぶりに政策金利を据え置くことを決めました。FRBは、去年9月から12月まで3会合連続で利下げを行ってきましたが、インフレの沈静化が進んでいないことなどを踏まえ、いっ