「恋人の聖地」として認定を受ける全国各地の自治体がご当地グルメを競う「IMALUのグルメ甲子園」に、福岡県内から唯一、小郡市が出場している。市内にかつてあった前方後円墳をモチーフにしたフィナンシェ「三国ロマン」など、歴史や特産品を生かしたスイーツ3点を出品。人気投票で上位を目指し、小郡の魅力発信を狙う。プロポーズやデートにぴったりのロマンチックな観光スポットを「恋人の聖地」に認定する東京のNPO法人が