福岡県八女市岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」は、古墳時代の豪族、筑紫君磐井（つくしのきみいわい）がヤマト王権と戦った「磐井の乱（戦い）」の1500年記念事業で使用するロゴマークとキャラクターのオンライン投票を実施している。昨年8〜10月の募集に応じた各100点超から各5点を候補に選び、今月初めから投票を始めた。市のホームページなどから専用フォームで投票できる。31日まで。3月下旬に最優秀賞各1点を発表。