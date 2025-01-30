福岡県小郡市は29日、新体育館の基本設計が決まり、来年春から建て替え工事に着手すると発表した。新体育館はアリーナ棟と多目的棟で構成。スポーツを含め多様な市民活動ができるよう、施設整備を進めるという。市によると、2棟はともに2階建てで、延べ床面積計約6400平方メートル。アリーナ棟は、バスケットボールコート2面を有するメインアリーナと武道場が入る。多目的棟には移動観覧席や映像音響装置を備えたホールを配し