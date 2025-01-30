福岡県行橋市は、明治期の政治家、文化人で市出身の末松謙澄（けんちょう）（1855〜1920）の功績を紹介する「マンガ末松謙澄ペンで日本を救った知の巨人」（梓書院）を製作した。市制施行70周年記念事業の一環で、市立小中学校の全クラスと京築地区の学校図書館に配布した。末松は地元の私塾水哉園（すいさいえん）で漢学を学んで上京。伊藤博文の次女と結婚し、逓信大臣や内務大臣を歴任した。大日本帝国憲法の起草に携わっ