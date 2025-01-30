昨年7月に福岡市消防学校の生徒だった男性職員＝当時（26）＝が水難救助訓練で死亡した事故に関し、市消防局は29日、再発防止策などを議論する外部有識者による調査検討委員会を開いた。同市中央区の同局で開かれた初会合は非公開で、内容は明かされていない。委員は大学教授や医師など7人で、大神朋子弁護士が委員長に選出された。事故原因などを検証し、年度内にも再発防止策を盛り込んだ報告書をまとめ、市消防局長に報告す