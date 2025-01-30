北海道・北見警察署は2025年1月29日、詐欺の疑いで熊本県熊本市に住む無職の男（40）を逮捕しました。男は2024年9月、第三者に使用させる目的を隠して、道内に本店がある銀行のインターネットサイトから口座の新規開設を申し込み、キャッシュカードなどをだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、男は口座を開設した当時は北見市内に住んでいて、送金などの利用履歴から名義人本人以外が使用している可能