「有力馬次走報」（２９日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆プロキオンＳ３着のドゥラエレーデ（牡５歳、栗東・池添）はフェブラリーＳ（２月２３日・東京、ダート１６００メートル）を予定。◆函館記念１６着後、休養しているデビットバローズ（騸６歳、栗東・上村）は、洛陽Ｓ（２月１５日・京都、芝１６００メートル