「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２９日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉サウジダービー・Ｇ３（２月２２日・キングアブドゥルアジーズ、ダート１６００メートル）の招待を受諾していた若駒Ｓの覇者ジュタ（牡、矢作）は遠征を取りやめる。２５日の中京で未勝利戦を勝ったチムグクル（牡、福永）はファルコンＳ（３月２２日・中京、芝１４００メ