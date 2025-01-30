社会変革にはいくつかの方法がある。民主主義の国では選挙による政権交代が王道だが、別の手法で強引に社会を変えようと企む人がいる。テロリストだ。時にはテロリストが英雄視されることもある。アメリカでは、ルイージ・マンジョーネという若者が大きな話題を呼んでいる。彼は2024年12月4日、大手医療保険会社のCEOを銃で殺害した。これだけ聞くとただの殺人事件なのだが、アメリカ世論の受け止め方は違った。特にSNSで彼