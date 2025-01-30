国際社会が実践する「トランプ対処法」ドナルド・トランプ米大統領が掲げる「米国第一主義」に呼応する動きが、早くも国際社会で広がっている。予測不可能なトランプ氏の主張にひとまず耳を傾けることで正面対決を回避し、同氏の反応を見ながら臨機応変に対処するという戦術だ。【写真】父トランプ氏に尊敬のまなざし…就任式でも美しすぎた長女イヴァンカ氏と次女ティファニー氏その典型例が欧州だ。北大西洋条約機構（NATO）