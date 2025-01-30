NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝72.62（-1.15-1.56%） ニューヨーク原油の２０２５年３月限は反落。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で原油在庫が増加し、減少傾向が一巡したことが重し。米製油所稼働率が８３．５％まで一段と低下し、原油消費量が減少していることが在庫を押し上げた。米国が経済的なつながりの強いカナダやメキシコに対して２５％の関税を２月１日から課すこと