なぜDVを繰り返してしまうのか――（写真：Graphs／PIXTA）全国の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は、増加の一途を辿っている。こども家庭庁の発表によれば、2022年度は21万9170件にのぼり、過去最多となった。都内に住む高島満さん（35歳・仮名）も、幼少期に母から虐待を受けた一人だ。虐待の影響から不登校が常態化し、適切なケアを受けられないまま成人を迎えると、今度は恋人にDVを振るうようになる。かつて母に