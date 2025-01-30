間違えやすい「前置詞」も、マンガで楽しく身についちゃいます（画像：『ゼロからわかる！ みるみる英語に強くなるマンガ』より）インバウンドの増加や企業の海外進出が進み、日本でも英語の重要性はますます高まっています。しかし、「英語は苦手……」と感じている英語アレルギーの人も多いのではないでしょうか。その要因の1つに、外国語を学ぶときに避けては通れない「文法」で、苦手意識が生まれてしまうということがあると思