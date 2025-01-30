（画像：adigosts / PIXTA）「2038年問題」をご存じだろうか。日本時間の2038年1月19日12時14分7秒（協定世界時では2038年1月19日3時14分7秒）をすぎると、コンピュータが誤作動を起こす可能性があるとされる問題だ。大騒ぎになりつつもほぼ混乱がなかった「2000年問題」と同じく、大したトラブルは起きないだろうという見方もあるが、サイバーセキュリティの第一人者である立命館大学教授の上原哲太郎氏は「社会インフラや家電な