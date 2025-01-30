30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比320円安の3万9270円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9414.78円に対しては144.78円安。出来高は9639枚だった。 TOPIX先物期近は2765ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.59ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39270-3209639 日経225m