北海道・旭川中央警察署は2025年1月29日、窃盗の疑いで住所不定・アルバイト従業員の少年（19）を逮捕しました。少年は27日午後5時ごろから翌日午前1時ごろまでの間、旭川市内の居酒屋店舗内で、現金2万円を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、少年はこの店のアルバイトスタッフで、防犯カメラ映像の精査などから逮捕に至ったということです。調べに対し少年は、「盗んだことはその通りで、弁解は何もありません」と容