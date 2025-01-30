昨年１０月５日の京都９Ｒで馬場入場後に落馬し、大腿骨や骨盤などを骨折した和田竜二騎手（４７）＝栗東・フリー＝が、来週の２月８日からレースに復帰することを明らかにした。１８日から栗東トレセンで調教騎乗を再開している和田竜は「来週から復帰します。追い切りに乗って特に問題はないので、あとは実戦勘だけ。京都で土日４鞍ほどからのスタートになると思う」と語った。