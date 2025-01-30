昨年３月に開業した福永厩舎が２９日、引っ越しを行ってリニューアル。馬を最優先に考え、こだわった設備によって、まるで高級ホテルやロッジにいるかのような空間を実現させた。定年引退した厩舎から引き継いだ栗東トレセンの「ロ−１５」で開業したが、師がジョッキー時代に所属した北橋厩舎の跡地である「イ−２２」に移転。思い出が多く、愛着のある地からの再スタートという不思議な縁に「面白いね」と笑った。「一番こ