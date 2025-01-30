女優、タレント清水みさと（32）が29日までにインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ、サバンナ高橋茂雄の49歳の誕生日を祝福した。清水はストーリーズに、高橋がインスタにアップしたツーショットをシェア。「たんじょーび、おめっ」とコメントを添えた。2人は22年12月に結婚。互いの趣味のサウナがきっかけで知り合ったことを明かしている。