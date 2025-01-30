オリエンタルラジオ藤森慎吾（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。昨年11月に誕生した娘のかわいらしい姿を公開した。藤森は「すくすく」と記し、髪の毛が立ち上がり、カメラを見つめる娘の写真を披露した。この投稿にフォロワーからは「これは、癒される」「君かわうぃーね」「藤森さんのお母様に似てますね」といったコメントが寄せられた。