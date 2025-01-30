ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル、Hiroこと森内寛樹（31）が29日、インスタグラムを更新。誕生日会の様子を公開した。25日に31歳の誕生日を迎えたHiroは「すてきな誕生日会でした31歳になっても頑張るぞーーー！」とつづり、バースデーケーキの写真や、妻で女優の山本舞香（27）らとの誕生日会の様子を公開した。この投稿に「ひろちゃんおめでとう。すてきすぎる」「舞香ちゃんとのストーリーズのやりとりにもほっこり