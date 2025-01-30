モデルの近藤千尋（35）が29日、インスタグラムを更新。金曜レギュラーを務めるTBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）でMCを担当する田村真子アナウンサー（28）とのツーショットを公開した。「少し早めの、まこちんハッピーバースデーどんどん綺麗な女性になっていく妹よお誕生日、おめでとうね」とつづり、2月3日に29歳の誕生日を迎える田村アナを一足早く祝福した。この投稿にフォロワーからは「仲良し美人姉妹」「可