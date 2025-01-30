新横綱の現在地とは――。日本相撲協会は２９日、大関豊昇龍（２５＝立浪）の横綱昇進を正式に決定。第７４代横綱は伝達式の口上で大関昇進時と同じ「気魄一閃（きはくいっせん）」の言葉で決意を述べ、優勝１０回の大台を当面の目標に設定した。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４１＝本紙評論家）は、現時点での豊昇龍の強みと課題を指摘。横綱としての伸びしろに期待を寄せた。豊昇龍は伝達式の口上で「横綱の名を汚さぬよう気魄