プライドが高過ぎて自分の間違いを頑として認めないクレーマーは厄介だ。投稿を寄せた50代男性は、銀行に勤めている。そこで20年以上前にあった出来事を振り返った。（文：長田コウ）「ある支払いにおいて、銀行口座から振替ができない、いわゆる『口座不能』がでました。数日後その方から電話があり、上司を出せと言われ私が対応しました」「大学名も言えないなんて、どうせお前たちは高卒だろう」男性が電話を代わるや否や、第一