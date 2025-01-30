どうせ働くなら、立派な社長の元で働きたいものだ。しかし、福岡県に住む30代の女性（事務・管理）は、かつて勤務していた会社の社長が「決起集会で飲みすぎて自社の製品を『なんで売れてるのか分からない時代遅れ』って言い出した」と回想する。当時、営業として働いていた女性は「この人の会社のために働きたくないなと思って半年後にやめました」と明かした。（文：國伊レン）ペコペコ頭を下げる社長に「あんな屈辱を受けても社