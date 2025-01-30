◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・中谷潤人―同級６位ダビド・クエジャル（２月２４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＣ世界バンタム級王者・中谷潤人が２８日（日本時間２９日）、強化合宿地の米ロサンゼルスで、スポーツ報知などのリモート取材に応じ、順調な調整ぶりを披露。自身より身長が高いＷＢＣ同級６位ダビド・クエジャル対策として、４階級上のライト級選手ら