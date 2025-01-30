◇NBAレイカーズ104ー11876ers（2025年1月28日ウェルス・ファーゴ・センター）NBAレイカーズが30日までに公式X（旧ツイッター）を更新。チームの大黒柱の1人であるアンソニー・デイビス（31）がMRIの結果、腹筋を負傷したことがわかった。28日(日本時間29日)の敵地76ers戦に先発出場したデイビス。しかし腹筋を痛めて後半欠場となった。チームも惨敗して連勝が4で止まった。レイカーズの公式Xによると、試合後にデ