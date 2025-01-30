夫婦間のコミュニケーションは、お互いの日々の努力によって築かれます。ですが、夫婦間でも見解の相違は避けられず、ときには思わぬトラブルを引き起こすことも。今回は、そんなとき、どのように対処すれば関係を保ち、さらに深めていけるのかを紹介します。【思いやりをもって接する】相手の言動に思いやりがないと感じた時に意外と大切なのは、相手の気持ちを尊重することです。行動にはそれぞれ理由があるため、その背景を理解